Afyonkarahisar'da genç motosiklet sürücüsü kazada yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

BARİYERLERE ÇARPTI

İHA'daki habere göre kaza; Afyonkarahisar'ın Halımoru köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefa Nane (22) idaresindeki motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

AĞIR YARALANDI

Kazada sürücü Nane ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Talihsiz genç burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.