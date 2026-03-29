Afyonkarahisar'da genç motosiklet sürücüsü kazada yaşamını yitirdi
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 22 yaşındaki sürücü Sefa Nane ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 29.03.2026 - 12:07
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.
BARİYERLERE ÇARPTI
İHA'daki habere göre kaza; Afyonkarahisar'ın Halımoru köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefa Nane (22) idaresindeki motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
AĞIR YARALANDI
Kazada sürücü Nane ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Talihsiz genç burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ