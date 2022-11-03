Otomobil 5 metreden köprü inşaatına düştü: 4 ölü

Afyonkarahisar'da otomobilin yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil, Afyonkarahisar-Şuhut karayolu Halımoru köyü yakınlarında yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede kontrolden çıktı.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ
Yol kenarındaki trafik tabelalarına çarpan otomobil, ardından 5 metre yükseklikten köprü inşaatına düştü.
AA'nın haberine göre; kazada, aynı aileden Deniz Ç, Hasan Ç, Emin Ç. ile Hüseyin A. hayatını kaybetti.
YAKINLARI BÜYÜK ACI YAŞADI
Cenazeler otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Feci kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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