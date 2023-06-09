Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Afyonkarahisar'da trafik kazası: Milletvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan büyükbaş hayvan yüklü TIR, devrilerek yanmaya başladı. TIR'dan dağılan büyükbaş hayvanlardan birine çarpan otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu yaralandı

Afyonkarahisar'da trafik kazası: Milletvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu yaralandı
AA

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü TIR, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Çalışlar köyü yakınlarında devrilerek yanmaya başladı.

DEVRİLEN TIR'DAKİ BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR KARAYOLUNA DAĞILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR'daki büyükbaş hayvanlardan bir kısmı karayoluna dağıldı.

Ünal Özdemir (53) idaresindeki otomobil, karayolunun yaklaşık 5 kilometre gerisindeki Karacaören kavşağında önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

YENİŞEHİRLİOĞLU VE OĞLU YARALANDI

AA'nın haberine göre; kazada otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazalar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Afyonkarahisar-Uşak karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Türkiye Okul Sporları Federasyonu kapatıldı
GÜNDEM Türkiye Okul Sporları Federasyonu kapatıldı
Son dakika haberi Atama kararları Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! - Gündem haberleri
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli atamalar
2023 AÖL sınavları ne zaman? MEB takvimi ile AÖL 3. dönem sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak?
GÜNDEM AÖL 3. dönem sınav tarihleri
Yeni resimli cuma mesajları 2023: Ayetli, kısa, en güzel Hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri
GÜNDEM En güzel cuma mesajları ve sözleri
MSB'den kritik açıklama geldi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, son ödeme tarihi ne zaman?
GÜNDEM MSB'den açıklama geldi! Bedelli askerlik...
Babalar Günü ne zaman ve ayın kaçında? 2023 Babalar Günü tarihi ne ve kaç gün kaldı?
GÜNDEM Babalar günü ne zaman, kaç gün kaldı?
Temmuz memur maaş zammı hesaplama: 2023 En düşük memur maaşı ne kadar, kaç para olacak, memur maaşı ne zaman belli olur?
GÜNDEM Temmuz memur zammı hesaplama
Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Öğrencilere ÖTV'siz vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Vergisiz telefon müjdesi! İşte iPhone fiyatları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.