Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

AA'nın haberine göre; kazada, sürücülerden İ.O. ve yanındaki H.O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler A.C. ve M.T. ile araçlardaki A.N.U, H.U. ve M.S.T. yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.