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Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
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Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
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AA

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın önce traktöre ardından otomobile çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İ.O. yönetimindeki hafif ticari araç, Çobanlar istikametine seyir halindeyken, ana yola kontrolsüz çıkan A.C. idaresindeki traktörün yan kısmına çarptı.

TRAKTÖRÜN ARDINDAN OTOMOBİLE ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, Çobanlar'dan Bolvadin ilçesine seyir halinde olan M.T. yönetimindeki otomobile çarptı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

AA'nın haberine göre; kazada, sürücülerden İ.O. ve yanındaki H.O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler A.C. ve M.T. ile araçlardaki A.N.U, H.U. ve M.S.T. yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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