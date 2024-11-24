Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 30 yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir yolcu otobüsü, çekici ve otomobille çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada 30 kişi yaralandı.
Giriş: 24.11.2024 - 09:22 Güncelleme: 24.11.2024 - 09:22
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Ankara yönüne giden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, ilçenin Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.
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Kazada yaralananlar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
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Sağlık görevlileri yolcu otobüsünde yaralanan 30 kişiyi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.