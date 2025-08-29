Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 65 yaşındaki mali müşavir İsmet Çelik, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

EVDEN ÇIKTIĞI SIRADA VURULDU

DHA' nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Mali müşavir İsmet Çelik (65), işe gitmek için evden çıktığı sırada araçla gelen kimliği belirsiz kar maskeli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

BACAĞINDAN VURULDU

İsmet Çelik, bacaklarından vurularak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmet Çelik, ambulansla götürüldüğü AFSÜ Hastanesi'nde tedaviye alındı. İsmet Çelik, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

6 AY ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

İsmet Çelik'in, 6 ay önce de evinin önünde silahlı saldırıya uğradığı ancak yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Çelik'in, su saldırıyla ilgili şikayette bulunmadığı belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve güvenlik güçleri, saldırganı tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.