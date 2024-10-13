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        Afyon'daki orman yangını 12,5 saat sonra kontrol altına alındı

        AFYONKARAHİSAR'ın Hocalar ilçesinde çıkan orman yangını 12,5 saat sonra kontrol altına alındı, 20 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:47 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:50
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        Afyon'daki orman yangını 12,5 saat sonra kontrol altına alındı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Hocalar ilçesinde çıkan orman yangını 12,5 saat sonra kontrol altına alındı, 20 hektar alan zarar gördü.

        Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyü yakınlarındaki Ambarderesi mevkisindeki ormanda, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile Sinanpaşa ilçesi Eldizan yaylasına ilerlemeye başladı. Orman İşletme Müdürlüğü arasözleri ile Hocalar ve Sandıklı Belediyesi itfaiye araçları ve iş makineleri ile yangına müdahale edildi. Jandarma ekipleri alanda geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, ilk belirlemelere göre 20 hektarlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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