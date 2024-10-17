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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:24 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:30
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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı
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        AFYONKARAHİSAR'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara karayolunda meydana geldi. Özdemir K. (59) yönetimindeki 35 CAU 160 plakalı Nuhoğlu Karadeniz Turizm'e ait yolcu otobüsü, Gebeceler beldesi kavşağında Osman G.'nin (52) kullandığı 03 BA 974 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde müdahale edilen yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere götürüldü. Kazada yaralanan muavin İ.G., tedaviye alındığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. N.Ü. ve R.Ç. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınırken, diğer 17 yaralı ise ayakta tedavi edildi. Kaza sonrası otobüs çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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