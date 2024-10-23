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        Zincirleme kazada karakol komutanı hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı (2)

        YENİATANMIŞAfyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında 8 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut'un (29) görevine 10 gün önce atandığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:42 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:42
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        Zincirleme kazada karakol komutanı hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı (2)
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        YENİATANMIŞ

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında 8 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut'un (29) görevine 10 gün önce atandığı öğrenildi. İzinde olan Ali Durgut'un kazaya karışan araçlardan 42 APY 272 plakalı otomobili kullandığı belirlendi. Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut'un cenazesinin memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde defnedileceği kaydedildi.

        Diğer yandan aynı kazada yaralananların Afyonkarahisar, Bolvadin ve Çay devlet hastanelerinde tedavilerine devam ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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