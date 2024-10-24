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        Otomobille okul servis minibüsü çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında öğrenci almaya giden okul servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:15
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        Otomobille okul servis minibüsü çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında öğrenci almaya giden okul servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Sandıklı'ya bağlı Alagöz- Arızlar köy yolunda meydana geldi. Köyden öğrenci almaya giden Basri D. yönetimindeki 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü ile Mustafa Çimen'in kullandığı 20 AGS 934 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki Mustafa Çimen, Yadigar Çimen, Emine Çimen, Durmuş Tanrıkulu ve Rasime Tanrıkulu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Çimen, Yadigar Çimen, Durmuş Tanrıkulu ve Rasime Tanrıkulu kurtarılamadı. Emine Çimen'in durumunun ise ciddi olduğu belirtildi.

        PANCAR SÖKÜMÜNE GİDİYORLARMIŞ

        Otomobildeki 5 kişinin Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde oturdukları ve tarlaya pancar sökümü için gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        Kazayı hafif yaralı atlatan minibüs şoförü Basri D. ise ifadesi için karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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