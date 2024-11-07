Ahmet Davutoğlu, Afyonkarahisar'da cenazeye katıldı

Ahmet Davutoğlu, cenazenin ardından da Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal'ı ziyaret etti. Davutoğlu, basına kapalı ziyaretten sonra kentten ayrıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu'nun yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün yaşamını yitiren amcası Orhan Özgür'ün Afyonkarahisar'daki cenazesine katıldı. Özgür için Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törene, Gelecek Partisi İl Başkanı Niyazi Ertaş ile Özgür'ün yakınları ve ailesi katıldı. Orhan Özgür, cenaze namazı sonrası aile kabristanında toprağa verildi.

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