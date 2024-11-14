Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Kazada ölen üniversiteli Mehmet, okul masrafları için motokuryelik yapıyormuş

        BURDUR'da 2 gün önce hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motokurye Mehmet Aktaş (20) memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:09 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada ölen üniversiteli Mehmet, okul masrafları için motokuryelik yapıyormuş
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURDUR'da 2 gün önce hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motokurye Mehmet Aktaş (20) memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Üniversite öğrencisi Aktaş'ın, okul masraflarını karşılamak için boş zamanlarında motokuryelik yaptığı öğrenildi.

        Özgür Mahallesi 1'inci Oto Tamirciler Sokak'ta önceki gün saat 19.00 sıralarında, Ramazan Emre Çevik yönetimindeki 68 AED 349 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş idaresindeki 03 AHF 325 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aktaş'ın cenazesi, dün memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Menteş köyüne getirildi. Cenazesi köyün morguna konulan Aktaş, bu sabah kılınan namaz sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, (MAKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mehmet Aktaş'ın, boş zamanlarında motokuryelik yaparak okul masraflarını karşıladığı öğrenildi. Aktaş'ın 3 kız kardeşi olduğu, anne ve babasının Menteş köyünde yaşadığı belirtildi.

        Öte yandan, hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Emre Çevik ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan tutuklanıp, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

        Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki Mehmet Aktaş'ın savrulup, yere düştüğü anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da koruyucu aileler ziyaret ediliyor
        Afyonkarahisar'da koruyucu aileler ziyaret ediliyor
        Afyonkarahisar'da 3 yaşındaki çocuğun sağlıkla atan kalbi bağışçı aileyi de...
        Afyonkarahisar'da 3 yaşındaki çocuğun sağlıkla atan kalbi bağışçı aileyi de...
        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da 1 Ocak'tan bu yana 477 bin 148 araca hız ihlali cezası ke...
        Afyonkarahisar'da 1 Ocak'tan bu yana 477 bin 148 araca hız ihlali cezası ke...
        Afyonkarahisar'da babasının kullandığı tıra arkadan çarpan tır sürücüsü öld...
        Afyonkarahisar'da babasının kullandığı tıra arkadan çarpan tır sürücüsü öld...
        Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı