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        Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki panik ve korku kamerada

        AFYONKARAHİSAR'da temizlik işçisi Hanım Çakır'ın (41) öldüğü, 17 kişinin de etkilendiği ahşap restorandaki yangının ilk anlarında, içeridekilerin alevlerden kaçarken yaşadığı korku ve panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:34 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:40
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        Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki panik ve korku kamerada
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        AFYONKARAHİSAR'da temizlik işçisi Hanım Çakır'ın (41) öldüğü, 17 kişinin de etkilendiği ahşap restorandaki yangının ilk anlarında, içeridekilerin alevlerden kaçarken yaşadığı korku ve panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Afyonkarahisar'da iddiaya göre ısıtıcının perdeyi tutuşturmasıyla dün akşam saatlerinde alevlerin yükseldiği ahşap restorandaki yangının ilk çıkış anları, içeridekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevlerden etkilenen 18 kişiden temizlik işçisi Hanım Çakır'ın hayatını kaybettiği yangının başladığı anlarda içeridekilerin alevlerden kaçma telaşı, görüntülerde yer aldı. Restoranın tahliyesi sırasında yaşanan korku ve panik anında, "Çık, Çık. Dükkanı boşaltın. İtfaiye arayın" diye sesler duyuldu.

        'YANIYOR' FERYADI

        Görüntülerde; alevin sardığı restoranda bazılarının yangın tüpüyle söndürmeye çalışması, tavandan yanan ahşapların döküldüğü sırada içerdekilerin çıkma çabası ve çocukların zarar görmemesi için yaşanan telaş yer aldı. Restorandan çıkanların bazılarının dükkan önünde park halindeki araçları uzaklaştırma gayreti, bazılarının kapanan kapıyı açmak için alevlerin arasına girdiğinin yer aldığı görüntülerde; dışarıdan hortumla su sıkan bir kişinin çevredekilerin alevlerden zarar görmesini engellenmeye çalıştığı anlar yansıdı. Dışarı çıkanların ise "Yanıyor" diye feryadı ve yangını söndürme çabası görüntülerde yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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