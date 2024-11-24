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        Yolcu otobüsü, kamyon ve otomobille çarpıştı: 30 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün kamyon ve otomobille çarpıştığı kazada 30 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:00
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        Yolcu otobüsü, kamyon ve otomobille çarpıştı: 30 yaralı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün kamyon ve otomobille çarpıştığı kazada 30 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Emirdağ ilçesi Topdere mevkisinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Ankara yönüne giden yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kamyon, ardından da otomobille çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, kamyon ise şarampole girdi, yolcu otobüsünün de ön kısmı büyük çapta hasar gördü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 30 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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