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        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın hayatını kaybetti; olan anı kamerada (2)

        SİLAHLIKAVGA KAMERADAAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Nurgül Kocaoğlu ile Hatice Gümüş'ün hayatını kaybettiği komşu iki aile arasındaki silahlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 22:02 Güncelleme: 02.01.2025 - 22:05
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        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın hayatını kaybetti; olan anı kamerada (2)
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        SİLAHLIKAVGA KAMERADA

        Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Nurgül Kocaoğlu ile Hatice Gümüş’ün hayatını kaybettiği komşu iki aile arasındaki silahlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında yaşanan koşuşturma görüntüde yer alırken, silahla defalarca ateş açıldığı duyuldu. Olayı kameraya alanların panikle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştıkları da görüntülere yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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