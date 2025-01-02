Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın hayatını kaybetti; olan anı kamerada (2)

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Nurgül Kocaoğlu ile Hatice Gümüş’ün hayatını kaybettiği komşu iki aile arasındaki silahlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında yaşanan koşuşturma görüntüde yer alırken, silahla defalarca ateş açıldığı duyuldu. Olayı kameraya alanların panikle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştıkları da görüntülere yansıdı.

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