İki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölen kadınlardan biri, toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR'ınSandıklı ilçesinde akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Nurgül Kocaoğlu'nun (47) cenazesi, toprağa verildi. Hatice Gümüş'ün cenazesinin ise güvenlik nedeniyle yarın defnedileceği öğrenildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana geldi. H.K. ile komşusu S.G. arasında evin önüne toprak dökülmesi nedeniyle tartışma çıktı. Akraba olan diğer aile bireylerinin de dahil olması ile tartışma, tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasın yansırken, açılan ateşte çeşitli yerlerinden vurulan Nurgül Kocaoğlu ve Hatice Gümüş (47), ağır yaralandı.