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        İki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölen kadınlardan biri, toprağa verildi

        AFYONKARAHİSAR'ınSandıklı ilçesinde akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Nurgül Kocaoğlu'nun (47) cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:35 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:40
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        İki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölen kadınlardan biri, toprağa verildi
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        AFYONKARAHİSAR'ınSandıklı ilçesinde akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Nurgül Kocaoğlu'nun (47) cenazesi, toprağa verildi. Hatice Gümüş'ün cenazesinin ise güvenlik nedeniyle yarın defnedileceği öğrenildi.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana geldi. H.K. ile komşusu S.G. arasında evin önüne toprak dökülmesi nedeniyle tartışma çıktı. Akraba olan diğer aile bireylerinin de dahil olması ile tartışma, tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasın yansırken, açılan ateşte çeşitli yerlerinden vurulan Nurgül Kocaoğlu ve Hatice Gümüş (47), ağır yaralandı.

        7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası Nurgül Kocaoğlu, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne; Hatice Gümüş Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kadın da hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D.'yi gözaltına aldı. 7 kişinin ifade işlemlerinin ve olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Nurgül Kocaoğlu'nun cenazesi, bugün köy mezarlığında toprağa verildi. Hatice Gümüş'ün cenazesinin ise güvenlik nedeniyle yarın defnedileceği öğrenildi. Diğer yandan jandarmanın köyde aldığı önlemler sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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