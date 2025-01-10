Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Silahı görünce katilinin elini tutup direnmiş

        AFYONKARAHİSAR'da Mustafa Akbuğa'nın (51), devlet hastanesi koridorunda Derya Kozan'ı (37) tabancayla öldürüp intihar ettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:08 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silahı görünce katilinin elini tutup direnmiş
        ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR'da Mustafa Akbuğa'nın (51), devlet hastanesi koridorunda Derya Kozan'ı (37) tabancayla öldürüp intihar ettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, tabanca ve şarjörünü ayrı ceplerden çıkaran Akbuğa'yı fark eden Kozan'ın karşı koymak için elini tutmaya çalıştığı anlar yer aldı.

        Olay, 7 Ocak'ta saat 18.30 sıralarında, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok'ta meydana geldi. Hastanenin kantininde çalışan Derya Kozan, daha önce başka iş yerinde birlikte çalıştığı Mustafa Akbuğa ile koridorda karşılaştı. Kısa süreli tartışmanın ardından Mustafa Akbuğa, üzerindeki tabancayla Derya Kozan'a 2 el ateş etti. Mustafa Akbuğa, daha sonra namluyu kendi başına doğrultup tetiği çekti. Derya Kozan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Akbuğa ise yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mustafa Akbuğa da 8 Ocak'ta öldü.

        Soruşturma sürerken olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında, koridorda bir süre Derya Kozan ve Mustafa Akbuğa'nın konuştuğu, daha sonra Akbuğa'nın tabancayı sağ eliyle ceketinin iç cebinden, şarjörü de sol eliyle dış cebinden çıkardığı görüldü. Tabancayı fark eden Kozan'ın karşı koymak için Akbuğa'nın elini tuttuğu, bu sırada mermiyi namluya süren Akbuğa'nın Kozan'ı savurarak düşürdüğü görüntülere yansıdı. Akbuğa'nın, Kozan'ın başını duvara yaslayıp, tetiği çektikten sonra kalbine nişan alarak ateş ettiği, ardından kendi başına ateş ettiği anlar da görüntülerde yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
        Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Hastanede tartıştığı kadını vuran şüpheli de öldü
        Hastanede tartıştığı kadını vuran şüpheli de öldü
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı