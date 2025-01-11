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        Abdullah Öcalan'dan 'beyefendi' diye bahseden MHP'li vekil: Dilim sürçtü

        AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen programdaki konuşmasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan bahsederken 'beyefendi' diyen MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, konuşmasının ardından "Dilim sürçtü" diyerek düzeltme yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 16:32 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:35
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        Abdullah Öcalan'dan 'beyefendi' diye bahseden MHP'li vekil: Dilim sürçtü
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        AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen programdaki konuşmasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan bahsederken 'beyefendi' diyen MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, konuşmasının ardından "Dilim sürçtü" diyerek düzeltme yaptı.

        MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bolvadin ilçesinde belediyenin sosyal tesislerinde bugün düzenlenen programa, parti yöneticilerinin yanı sıra MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak katıldı.

        'ABDULLAH ÖCALAN BEYEFENDİ DE AÇIKLAMASINI YAPACAK'

        Programda konuşan Mehmet Taytak, "İstiyoruz ki bu ülkeye şehit gelmesin, bu ülkede kan akmasın, hiçbir ananın gözünden yaş akmasın. Bunun ötesinde MHP'nin başka bir anlayışı söz konusu değil. Sayın Genel Başkanımız elini taşın altına koydu, 'Bu ülke için ne gerekiyorsa yapacağım' dedi. Bundan dolayı oyumuz yükselir mi falan diye düşünmüyoruz. Güçlü bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye olması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bir an önce de bizim Kürt kardeşlerimizden ayrı olmadığımızı, onların acılarına ortak olduğumuzu, ama teröristlerle PKK ile YPG ile problemimiz olduğunu ifade ettik. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz Abdullah Öcalan beyefendi de açıklamasını yapacak" dedi.

        'BİZİM İÇİN ABDULLAH ÖCALAN TERÖRİSTTİR'

        Soru- cevap bölümünde gazetecilerin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan 'beyefendi' diye söz ettiğini hatırlatması üzerine Taytak, dilinin sürçtüğünü ifade etti. Taytak, "Oradaki bir hanımefendiye hitap ederken ya da beyefendiden bahsederken 'beyefendi' diye hitap edilir. Orada dilim sürçtü, bizim için Abdullah Öcalan teröristtir" cevabını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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