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        Amatör maçta tekme ve yumruklu kavga

        AFYONKARAHİSAR'da, amatör takımların altyapılarının mücadele ettiği U-14 Ligi'nin yarı final karşılamasının sonunda tekme ve yumruklu kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 01:06 Güncelleme: 04.03.2025 - 01:10
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        Amatör maçta tekme ve yumruklu kavga
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        AFYONKARAHİSAR’da, amatör takımların altyapılarının mücadele ettiği U-14 Ligi’nin yarı final karşılamasının sonunda tekme ve yumruklu kavga çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

        Afyonkarahisar U-14 Ligi’nde Play-Off Grubu Yarı Final müsabakalarında Safa Gençlik Spor ile Anadolu Gücü Spor karşı karşıya geldi. Müsabakada 2 kırmızı kart gören Safa Gençlik Spor, maçı 2-1 kazandı. Hakem maçın son düdüğünü çaldıktan sonra iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıkarken, bir oyuncunun uçarak gelmesi olayların fitilini ateşledi. Bazı oyuncuların birbirlerine tekme ve yumruk attığı olaylar, daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Olayla kameraya da yansıdı.

        Öte yandan, finale çıkan Safa Gençlik Spor oyuncuları kavga sonrası sevinmeye devam edip, finale çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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