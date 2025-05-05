Afyonkarahisar, şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

IRAK'ın kuzeyinde mayın patlaması sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen (31), memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Havva Özen, gelini Yeşim Özen'i, "Siz bana şehidimin emanetisiniz" diyerek teselli etmeye çalıştı. Tören boyunca elindeki oyuncağı bırakmayan şehidin 4 yaşındaki kızı Alya ise bir görevlinin kucağında, başında asker şapkasıyla babasının tabutuna son kez baktı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında mayına basıp yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, önceki gün kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Önder Özen için bugün Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi şehit Özen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için ailesinin evine getirildi.

KARDEŞİ ŞAPKASINI TAKTI

Şehidin naaşını taşıyan ambulans sirenler çalarak eve doğru geldiği sırada anne Havva Özen ile kardeşinin şapkasını takan Tayfun Özen, ayağa kalkıp asker selamı verdi. Helallik alındıktan sonra Özen'in naaşı, Çobanözü İlkokulu bahçesindeki tören alanına getirildi. Cenaze törenine; Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, il protokolü, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.