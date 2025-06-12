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        Almanya'dan bayram tatiline gelen çift kazada hayatını kaybetti

        AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden İsmail Duman (70) ile eşi Şükran Duman (66) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:43 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:45
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        Almanya'dan bayram tatiline gelen çift kazada hayatını kaybetti
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        AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden İsmail Duman (70) ile eşi Şükran Duman (66) hayatını kaybetti. Yurt dışında yaşayan Duman çiftinin bayram tatili dolayısıyla memleketleri Çay'a geldikleri öğrenildi. Aynı kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

        Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Çay'a bağlı Cumhuriyet köyü kavşağında meydana geldi. A.A.'nın (42) kullandığı 34 GDP 88 plakalı otomobil ile kavşaktan çıkış yapan İsmail Duman yönetimindeki KRQD 451 yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada İsmail Duman ve eşi Şükran Duman, diğer araç sürücüsü A.A. ve S.A. (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü. Dün durumu ağır olan yaralılardan önce Şükran Duman, birkaç saat sonra da eşi İsmail Duman hayatını kaybetti. A.A. ve S.A.'nın sevk edildikleri AFSÜ Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

        İsmail ve Şükran Duman çiftinin yıllardır Almanya'da yaşadıkları, bayram tatili dolayısıyla memleketleri Çay ilçesine bağlı Karamık Karacaören beldesine ziyarete geldikleri öğrenildi. Almanya'da yaşayan 4 kız çocuğu olan Duman çiftinin cenazesi dün beldede kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.

        Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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