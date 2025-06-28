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        Cip refüjdeki su kanalına devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde refüjdeki su kanalına devrilen cipteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 12:23 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:23
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        Cip refüjdeki su kanalına devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde refüjdeki su kanalına devrilen cipteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun 55'inci kilometresindeki Sandıklı Organize Sanayi karşısında meydana geldi. Olgu A.’nın kontrolünü yitirdiği 34 HYZ 063 plakalı cip, yoldan çıkarak refüjdeki su kanalına devrilip sürüklendi. Kazada, sürücü Olgu A. ile İclal A., Kutay A. ve Bedia A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İclal A. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İclal A.'nın cansız bedeni savcılığın incelemesi sonrası hastane morguna konuldu.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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