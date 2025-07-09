Balayından dönen üsteğmen kazada öldü

AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesi yakınlarında traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada üsteğmen Ömer Faruk Aytekin yaşamını yitirdi, eşi ve 2 kişi yaralandı. Otomobillerinin camında 'Özlem ile Ömer sonsuza kadar' yazısı yer alan Aytekin çiftinin, balayından döndükleri öğrenildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kızılören ilçesi yakınlarında meydana geldi. H.E.'nin (78) kullandığı 32 YU 155 plakalı traktör ile Ömer Faruk Aytekin yönetimindeki 79 EB 425 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Faruk Aytekin, eşi Özlem Aytekin, traktörün fırlayan tekerinin çarpması sonucu yol kenarındaki seyyar satıcı H.Ç. (48) ile traktör sürücüsü yaralandı.

ANTALYA'YA BALAYINA GELMİŞLER

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılardan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yapan Ömer Faruk Aytekin hayatını kaybetti. Otomobillerinin arka camında 'Özlem ile Ömer sonsuza kadar' yazısı yer alan Aytekin çiftinin, Antalya'da balayı yaptıkları, ardından dönüşe geçtikleri öğrenildi.