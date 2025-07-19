YDT İngilizce şampiyonu Mehmet: Dershaneye gitmedim, okulda ve evde çalıştım

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce alanında Türkiye birincisi olan Mehmet Sarak (18), sınava girmeden önce uyku problemi yaşadığını ve yapboz yaparak bunu aşmaya çalıştığını anlattı. Sarak, "Dershaneye katılmadım. Çalışmamı okulda ve evde yaptım. 11'inci sınıfta çalışmalar başlamıştı, 12'nci sınıfta daha da yoğunlaştı. Doğrusu da budur. Hem başlangıçta hem de sonlara doğru konu tekrarları çok yaptım" dedi.

YKS Yabancı Dil Testi İngilizce alanında Türkiye birincisi olan Mehmet Sarak hem sınav sonucunu hem de hedeflerini DHA muhabirine anlattı. Matematikle uğraşmayı sevdiğini, TYT ve AYT derecelerinin sebebi arasında da matematikle uğraşması olduğunu söyleyen Mehmet Sarak, "Dershaneye katılmadım. Çalışmamı okulda ve evde yaptım. 11'inci sınıfta çalışmalar başlamıştı, 12'nci sınıfta daha da yoğunlaştı. Doğrusu da budur. Hem başlangıçta hem de sonlara doğru konu tekrarları çok yaptım. Soru çözme ve deneme sınavları ortalarda daha önemliydi" dedi.

'HİÇBİR DENEMENİN HAZIRLAYAMADIĞI ŞEY, BU GERÇEKLİK HİSSİ'

Mehmet Sarak, günlük soru çözmede bir sınırı olmadığını, haftada 2 TYT ve 2 AYT olmak üzere yılın çoğunluğunda sınavlara girdiğini anlattı. Son sınava girmeden önce uyku problemi yaşadığını ve yapboz yaparak bunu aşmaya çalıştığını söyleyen Sarak, "Sınav heyecanlıydı. Diğer deneme sınavları hazırlanmak içindi ama hiçbir deneme sınavının hazırlayamadığı bir şey var; o da bu gerçeklik hissi. Bu sınav fark ediyor ama bu sınav gerçek" diye konuştu. 'OKULU HENÜZ SEÇMEDİK' TYT ve AYT'den 3'er yanlış yaptığını, YDT'de full çektiğini anlatan Mehmet Sarak, TYT'de Türkiye 27'ncisi, AYT'te Türkiye 236'ncısı olduğunu, YDT ise şampiyon olduğunu söyledi. Sınav soruları açıklandıktan sonra AYT'de basit hatalar yaptığını gördüğünü ve bunun moral bozukluğuyla da YDT'de de hatalar yaptığını düşündüğünü kaydeden Mehmet Sarak, birinci olduğunu öğrenince mutlu olduğunu söyledi. Üniversite hayatını Türkiye'de sürdürmek istediğini anlatan Sarak, "Belki sonraki senelerde üniversiteye yurt dışında devam etme ihtimalim var ama düşük bir ihtimal. Süreç belli değil henüz. Türkiye'de okumaya başlayacağım. Okulu henüz seçmedik. Büyük ihtimal Ankara'da okuyacağım" dedi.