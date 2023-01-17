Afyonkarahisar'da temin ettiği akaryakıt üzerinden haksız kazanç elde eden kişi yakalandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bölgeden geçen tır ve kamyonlardan temin ettiği akaryakıtı çiftçilere satış yaparak haksız kazanç elde eden şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çay-Bolvadin kara yolu Yeşilevler Mahallesi'nde madeni yağ satışı yapan Ş.B'nin bölgeden geçen tır ve kamyonlardan temin ettiği akaryakıtı, kentte çiftçilik yapan şahıslara satarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 3 bin 61 litre motorin, 35 litre yanık yağ, 5 pompa, 3 huni ve 11 veresiye defteri ele geçirildi.

Ekipler, Ş.B'ye adli işlem yaptı.



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