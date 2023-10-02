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        Apemeia Antik Kenti'nde büyük bir kedi türüne ait çene kemiği parçası bulundu

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Apameia Antik Kenti antik tiyatrosunda yürütülen kazı çalışmalarında, aslan, kaplan veya panter gibi büyük bir kedi türüne ait çene kemiği parçası bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:04
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        Apemeia Antik Kenti'nde büyük bir kedi türüne ait çene kemiği parçası bulundu
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        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Apameia Antik Kenti antik tiyatrosunda yürütülen kazı çalışmalarında, aslan, kaplan veya panter gibi büyük bir kedi türüne ait çene kemiği parçası bulundu.

        Tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alan ve döneminin en önemli ticaret merkezi Apameia Antik Kenti, Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarından önemli izler taşıyor.

        Antik kentin tespit edilen "en önemli" mimari yapısı antik tiyatrodaki bilimsel kazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni, Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) işbirliğinde, Türk Tarih Kurumu (TTK), Dinar Kaymakamlığı ve Belediyenin desteği ile 7 yıldır sürdürülüyor.

        Kazının bilimsel danışmanı ve koordinatörü AKÜ Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ümit Emrah Kurt, AA muhabirine, 2017 yılında kurtarma kazısı şeklinde başlayan Apameia Antik Kenti'ndeki çalışmaların son 3 yıldır da bilimsel ekiple hareketlendiğini söyledi.

        Tiyatro kazısında analemma duvarlarını açığa çıkardıklarını dile getiren Kurt, şöyle konuştu:

        "Sahnenin orkestra bölümünde çalışmalar yaptık. Sahnede ortaya çıkan kısımlar var. Kazımızda farklı noktalarda çalışarak, önce tiyatronun planını çıkartmaya çalışıyoruz. Son iki yıldır da tiyatronun üst kısmında (kaveya) çalışıyoruz. Bu yıl yine buradayız. 40-45 günlük kazı çalışmamızda kaveyanın duvarı ortaya çıktı. Bu da tiyatronun planını anlamamızda bizim için çok iyi oldu."

        Kurt, kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tiyatro duvarlarının yanı sıra küçük buluntulara ulaştıklarını ve üzerlerinde çalışma yürüttüklerini anlattı.

        - "Kemik parçasına DNA analizi yapılacak"

        Bilimsel kazıda büyük bir kedi türüne ait olduğu düşünülen çene kemiği bulduklarını aktaran Kurt, "Bir aslana ya da pantere ait olduğu düşünülüyor. Antropolog arkadaşlar üzerinde çalışıyor, DNA analizi yapacaklar. Yaşına ve türüne ilişkin tespitler yapacaklar. Bu hayvanın yaşadığı bir coğrafya olmadığı ve tiyatroya yakın bir yerde bulduğumuzdan dolayı biz bunun antik dönem gösterileriyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Tabii dönem ve yaş olarak ne çıkacak, onu tam kestiremiyoruz ama eğer daha erken döneme ait çıkarsa yine burada Pers döneminde krallar için bir av bahçesi yapıldığını biliyoruz. O bahçeyle ilişkili olabilir. Sonuç olarak bu coğrafyada yaşamayan bir hayvana ait bir çene parçası. Değişik bir buluntu olarak elimize geçti." diye konuştu.

        - "Çene Afyonkarahisar Müzesi'nde"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da İpek Yolu ile Kral Yolunun kesiştiği Apameia Antik Kenti'nin, bulunduğu dönemde Efes'ten sonra ikinci büyük ticaret merkezi olduğunu vurguladı.

        Antik kentin tiyatro kısmında yürütülen kazı çalışmalarında her yıl yeni verilere ulaşıldığını aktaran Tanır, şunları kaydetti:

        "Buluntular arasında büyük kedigillere ait bir çene ele geçti. Bu çeneyle ilgili antropologlarımız çalışıyor. Buluntu da şu anda Afyonkarahisar Müzemizde. Yine kazıda sağlam kaplar da çıktı. Bu çıkan buluntular, bize Helenistik döneme ait verileri ortaya koyuyor. Kazıyla da bölgemizin tarihsel seyrini değiştiren ve antik kentin yerleşkesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğiz. Bu yılki kazımız yine yıl sonuna kadar devam edecek."

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