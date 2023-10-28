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        Afyonkarahisar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:25 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:25
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        Afyonkarahisar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Şirinevler Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

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