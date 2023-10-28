Afyonkarahisar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı.
Giriş: 28.10.2023 - 12:25 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:25
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı.
Şirinevler Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.