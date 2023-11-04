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        Sandıklı'dan kısa kısa

        Sandıklı'da ikinci ürün olarak ekimi yapılan patates hasadı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:43
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        Sandıklı'dan kısa kısa
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        Sandıklı'da ikinci ürün olarak ekimi yapılan patates hasadı devam ediyor.

        Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, yaptığı açıklamada, temmuzda ikinci ekimi yapılan patateslerin ekim ve kasımda hasadına başlandığını belirtti.

        Bölgedeki patates tarlalarında verimin güzel olduğunu aktaran Topbaş, "Türkiye'nin pek çok noktasına ilçemizin patatesleri gidiyor. Yurt dışına da ihraç ediliyor. Sandıklı patatesi, iklim şartları ve topraktaki verimden dolayı ayrı bir lezzeti vardır." ifadesini kullandı.

        Üretici Süleyman Doğan da arazisinde yaklaşık 8 yıldır ikinci ekim patates ürettiğini, bu yılki rekolteden memnun olduğunu kaydetti.

        - Sandıklı'da sera çalışanlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Sandıklı Kaymakamlığı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle sera çalışanlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memurları, Hüdai Kaplıcalarında bulunan sera çalışanlarına sunum yaptı.

        Katılımcılara, bağımlılığın olumsuz etkileri, bağımlılığa neden olan faktörler ve bağımlılıktan korunma yolları hakkında bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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