Sandıklı'dan kısa kısa Sandıklı'da ikinci ürün olarak ekimi yapılan patates hasadı devam ediyor.

Sandıklı'da ikinci ürün olarak ekimi yapılan patates hasadı devam ediyor.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, yaptığı açıklamada, temmuzda ikinci ekimi yapılan patateslerin ekim ve kasımda hasadına başlandığını belirtti.

Bölgedeki patates tarlalarında verimin güzel olduğunu aktaran Topbaş, "Türkiye'nin pek çok noktasına ilçemizin patatesleri gidiyor. Yurt dışına da ihraç ediliyor. Sandıklı patatesi, iklim şartları ve topraktaki verimden dolayı ayrı bir lezzeti vardır." ifadesini kullandı.

Üretici Süleyman Doğan da arazisinde yaklaşık 8 yıldır ikinci ekim patates ürettiğini, bu yılki rekolteden memnun olduğunu kaydetti.

- Sandıklı'da sera çalışanlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Sandıklı Kaymakamlığı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle sera çalışanlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memurları, Hüdai Kaplıcalarında bulunan sera çalışanlarına sunum yaptı.

Katılımcılara, bağımlılığın olumsuz etkileri, bağımlılığa neden olan faktörler ve bağımlılıktan korunma yolları hakkında bilgi verildi.