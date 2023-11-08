Afyonkarahisar'da kargoyla gönderilen kolide 9 bin 758 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente kargoyla uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, otogarın emanet kısmına kargoyla gönderilen kolide, 9 bin 758 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.C.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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