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        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

        Afyonkarahisar'da etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:35
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        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
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        Afyonkarahisar'da etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kent merkezinde ve çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, trafikte seyretmekte zorluk çekti.

        Trafik ekipleri sürücüleri, dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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