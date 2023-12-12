Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

Afyonkarahisar'da etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent merkezinde ve çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, trafikte seyretmekte zorluk çekti.

Trafik ekipleri sürücüleri, dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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