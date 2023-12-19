Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu, tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda, yakalanan M.G, Y.G, Y.G, A.İ.Ç, R. Ç. ile Ş.Y'ye adli işlem uygulandığı bildirildi.
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