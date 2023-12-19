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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:45
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslere yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu, tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Operasyonda, yakalanan M.G, Y.G, Y.G, A.İ.Ç, R. Ç. ile Ş.Y'ye adli işlem uygulandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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