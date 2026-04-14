Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 14.04.2026 - 14:28
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. ile 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan T.K'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
