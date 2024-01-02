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        Afyonkarahisar'da bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu

        Afyonkarahisar'da bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:52 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:57
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        Afyonkarahisar'da bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu
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        Afyonkarahisar’da bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sahipata Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangın, hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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