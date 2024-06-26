Afyonkarahisar'da Karaadilli Yağlı Güreşleri, 24 yıl sonra yeniden gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da geride kalan yıllarda beldede geleneksel olarak yapılan organizasyonun, 24 yıl sonra yeniden başlamasının sevindirici olduğuna dikkati çekti.

Şahin, organizasyonu ilerleyen yıllarda daha da büyütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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