Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Çocuk Evleri Sitesi'nin temel atma töreninde konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 168 bin 959 çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan Sosyal ve Ekonomik Destek Programı ile takip ettiklerini söyledi.

Göktaş, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hayırsever iş insanı Özcan Halaç tarafından yaptırılan Çocuk Evleri Sitesi'nin temel atma töreninde, ülkenin güzel yüzlü çocukları için güvenle, huzurla ve neşeyle yaşayacakları yeni bir yuva kazandırıldığını dile getirdi.

Çocukların umutlu ve mutlu yarınları, ülkenin geleceği ve refahı adına attıkları her adımın kendileri için her daim önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu aktaran Göktaş, şöyle konuştu:

"Sunacağımız sağlıklı bir eğitim, sevgi dolu bir yuva ve eşit fırsatlarla her bir evladımıza daha güzel bir gelecek inşa edebileceğimize inandık. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, dünyayı güzelleştiren yegane şeyin çocukların tebessümü olduğu gerçeğinden hareket ettik ve çocukların mutluluğunu, sağlıklı gelişimini her şeyin önünde tuttuk. Bugün ülkemizin nüfusunun yüzde 26'sını oluşturan çocukların her biri bizim en kıymetli hazinemizdir. 23 milyon çocuk, hepimiz için 23 milyon yeni umut demektir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin başarıyla gerçekleştirilmesi demektir. Bu anlamda onlara sağladığımız her bir imkanı, Türkiye'nin yarınına yapılmış değerli birer yatırım olarak görüyoruz. Bu amaç doğrultusunda Bakanlık olarak, çalışmaları büyük bir azimle sürdürüyoruz."