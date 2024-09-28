Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Festivali devam ediyor

Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sürüyor.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile devam etti.

Katılımcılara ve davetlilere, kurulan stantlardan Afyonkarahisar'ın aşure, sucuk, patates kızartması, hamur işleri ve çeşitli yöresel lezzetleri ikram edildi.

- "Afyonkarahisar, turizm destinasyonu olan ve gastronomisiyle dikkat çeken bir şehir"

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine, festivalin Afyonkarahisar'ın tanıtımına büyük katkısının olduğunu söyledi.

Festivale iki gündür ilginin yüksek olduğunu dile getiren Gümüşhan, "Dünde dünyanın en uzun lokumu Afyonkarahisar'da yapıldı. 114 metre 70 santimetre uzunluğunda bir rekor kırıldı. Afyonkarahisar, turizm destinasyonu olan ve gastronomisiyle dikkat çeken bir şehir. Afyonkarahisar'da yaşanan hareketlilikten dolayı da çok mutluyuz." dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Tansu Çelik de festival alanında açtıkları stantta sıfır atıktan üretilen gıda ürünlerine dikkat çektiklerini ifade etti.