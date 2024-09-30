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        Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 17 yaşındaki genç öldü

        Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:27 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:27
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        Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 17 yaşındaki genç öldü
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        Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Çıkrık beldesinde Z.M. (27) ile E.D. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.M'nin tabancayla ateş ettiği E.D. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli Z.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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