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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:40 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:54
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S, Ş.G. ve D.C.Ç'nin ilçede uyuşturucu satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Düzenlenen operasyonda, M.S'nin kullandığı araç, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu ilçe girişinde jandarma ekiplerince durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 233 sentetik uyuşturucu hap, 41 bin 700 lira ele geçirildi.

        Araçtaki M.S, Ş.G. ve D.C.Ç. gözaltına alındı.

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