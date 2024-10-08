Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S, Ş.G. ve D.C.Ç'nin ilçede uyuşturucu satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda, M.S'nin kullandığı araç, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu ilçe girişinde jandarma ekiplerince durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 233 sentetik uyuşturucu hap, 41 bin 700 lira ele geçirildi.
Araçtaki M.S, Ş.G. ve D.C.Ç. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.