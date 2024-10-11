Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis ekipleri, trafik denetimi yaptı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis ekipleri, trafik denetimi yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulama noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimde, kimlik kontrolü, araç sorgusu, alkol testi yapılarak eksik evraklar kontrol edildi.
Sürücülere denetimde yaklaşık 104 bin lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.
- Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N.K'yi Salar beldesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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