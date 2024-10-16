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        Afyonkarahisar'da trafikte tartıştıkları otomobil sürücüsünü darbeden 3 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da trafikte tartıştıkları sürücünün darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:33
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        Afyonkarahisar'da trafikte tartıştıkları otomobil sürücüsünü darbeden 3 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da trafikte tartıştıkları sürücünün darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlaman şüpheliler B.K. (43), B.K. (19) ve İ.K. (21), adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medyada paylaşılan ve bir otomobil sürücüsünün 3 kişi tarafından darbedilmesinin yer aldığı görüntülerle ilgili çalışma başlatmış, sürücü S.B'yi (27) sinyal vermediği ve hatalı şerit değiştirdiği iddiasıyla darbettiği belirlenen B.K. (43), B.K. (19) ve İ.K. (21) gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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