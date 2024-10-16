Afyonkarahisar'da trafikte tartıştıkları otomobil sürücüsünü darbeden 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da trafikte tartıştıkları sürücünün darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlaman şüpheliler B.K. (43), B.K. (19) ve İ.K. (21), adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medyada paylaşılan ve bir otomobil sürücüsünün 3 kişi tarafından darbedilmesinin yer aldığı görüntülerle ilgili çalışma başlatmış, sürücü S.B'yi (27) sinyal vermediği ve hatalı şerit değiştirdiği iddiasıyla darbettiği belirlenen B.K. (43), B.K. (19) ve İ.K. (21) gözaltına alınmıştı.