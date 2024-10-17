Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansla jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tur otobüsü, Çay-Şuhut kara yolu Demirbel Mevkisi'nde devrildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.