GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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