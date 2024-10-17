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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Japon turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:51 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:51
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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Japon turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

        A.Ş. (56) idaresindeki 34 HH 1451 plakalı tur otobüsü, Çay-Şuhut kara yolu Demirbel mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçtaki 22 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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