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        Sandıklı'da öğrencilere çorba ikramı yapılıyor

        Sandıklı ilçesinde Barboros Ortaokulu öğrencilerine haftada bir gün çorba ikram ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:30 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:06
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        Sandıklı'da öğrencilere çorba ikramı yapılıyor
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        Sandıklı ilçesinde Barboros Ortaokulu öğrencilerine haftada bir gün çorba ikram ediliyor.

        Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Özçelik, geçen sene böyle bir etkinliğe başladıklarını söyledi.

        Öğrencilerden Aysun Özdeniz ise uygulamadan memnun olduklarını kaydetti.

        Okul Müdürü Salih Bulut ise el birliğiyle etkinliği sürdürdüklerini dile getirdi.

        Okul yönetimi tarafından ikram edilen çorbayla, öğrencilerin derse adaptasyonunu artırmak ve kahvaltı alışkanlığının kazanması amaçlanıyor.

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