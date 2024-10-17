Sandıklı'da öğrencilere çorba ikramı yapılıyor

Okul yönetimi tarafından ikram edilen çorbayla, öğrencilerin derse adaptasyonunu artırmak ve kahvaltı alışkanlığının kazanması amaçlanıyor.

Öğrencilerden Aysun Özdeniz ise uygulamadan memnun olduklarını kaydetti.

Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Özçelik, geçen sene böyle bir etkinliğe başladıklarını söyledi.

Sandıklı ilçesinde Barboros Ortaokulu öğrencilerine haftada bir gün çorba ikram ediliyor.

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