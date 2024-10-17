GÜNCELLEME 2- Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Japon turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

A.Ş. (56) idaresindeki 34 HH 1451 plakalı tur otobüsü, Çay-Şuhut kara yolu Demirbel mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki 22 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün, saat 10.30 civarında, Japon turist kafilesini taşıyan bir tur otobüsünün kentte kaza yaptığı belirtildi.

Yaralıların 112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Kazada can kaybı yaşanmamış olup, 20 Japon turist ve 2 Türk görevli yaralanmıştır. 1'i ağır, 1'i hafif olmak üzere 2 yaralı turistin tedavisi hastanelerde devam ederken, diğer yaralıların tedavileri tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Kazazedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.