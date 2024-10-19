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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 13:55 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:58
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırbağ beldesinde Y.K'nin uyuşturucu satışı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelinin adresine yaptığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, tabanca, cep telefonu ve 17 mermi ele geçirdi.

        Y.K'ye adli işlem uygulandı.

        - Afyonkarahisar'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, 14 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.Ç'yi kent merkezinde, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'yi Sülümenli beldesinde ve 4 yıl 2 ay cezası bulunan R.Ç'yi Şuhut ilçesinde yakaladı.

        Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Komşular arasında darp

        Sultandağı ilçesinde "köpek besleme" meselesinden çıkan kavgada, iki komşu birbirini darbetti.

        İddiaya göre, Fatih Sokak'ta dün, komşu olan S.I. (62) ile G.K, (76) arasında sahipsiz köpeği besleme meselesinden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili, birbirini darbetti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan G.K, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        S.I. ile G.K'nin yaşanan kavgadan sonra birbirlerinden davacı ve şikayetçi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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