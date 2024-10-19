Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırbağ beldesinde Y.K'nin uyuşturucu satışı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin adresine yaptığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, tabanca, cep telefonu ve 17 mermi ele geçirdi.

Y.K'ye adli işlem uygulandı.

- Afyonkarahisar'da 3 firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 14 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.Ç'yi kent merkezinde, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'yi Sülümenli beldesinde ve 4 yıl 2 ay cezası bulunan R.Ç'yi Şuhut ilçesinde yakaladı. Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - Komşular arasında darp Sultandağı ilçesinde "köpek besleme" meselesinden çıkan kavgada, iki komşu birbirini darbetti.