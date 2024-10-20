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        Afyonkarahisar'da motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:30 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:30
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        Afyonkarahisar'da motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.D (60) idaresindeki 03 AHC 800 plakalı motorlu bisiklet ilçenin Akyuva köyü mevkiinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile A.K (62) ve F.Ş (59) ambulanslarla Şuhut ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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