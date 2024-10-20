Afyonkarahisar'da motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
S.D (60) idaresindeki 03 AHC 800 plakalı motorlu bisiklet ilçenin Akyuva köyü mevkiinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile A.K (62) ve F.Ş (59) ambulanslarla Şuhut ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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