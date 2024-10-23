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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında karakol komutanı astsubay öldü, 15 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında karakol komutanı olan astsubay öldü, 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:57 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:05
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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında karakol komutanı astsubay öldü, 15 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında karakol komutanı olan astsubay öldü, 15 kişi yaralandı.

        Çay ilçesi Çayıryazı köyü yakınlarındaki 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Araçlardaki 16 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Durgut'un, Şuhut İlçe Karadilli Karakol Komutanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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