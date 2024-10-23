Afyonkarahisar'daki trafik kazasında karakol komutanı astsubay öldü, 15 kişi yaralandı

Durgut'un, Şuhut İlçe Karadilli Karakol Komutanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçlardaki 16 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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