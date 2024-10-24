GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

Ambulanslarla, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Mustafa Çimen ile Rasime Tanrıkulu, Durmuş Tanrıkulu ve Yadigar Çimen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile şarampole devrilen otomobildeki Rasime Tanrıkulu, (63) Durmuş Tanrıkulu, (37) Yadigar Çimen, (47) ile Emine Çimen (45) yaralandı.

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