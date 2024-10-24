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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsüyle çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:10
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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsüyle çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Basri Demir (42) idaresindeki 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, Alagöz köyü yakınlarında Mustafa Çimen'in (48) kullandığı 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile şarampole devrilen otomobildeki Rasime Tanrıkulu, (63) Durmuş Tanrıkulu, (37) Yadigar Çimen, (47) ile Emine Çimen (45) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Mustafa Çimen ile Rasime Tanrıkulu, Durmuş Tanrıkulu ve Yadigar Çimen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hastanedeki tedavileri süren 2 yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Okul servis minibüsünün boş olduğu, köyden öğrenci almaya gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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