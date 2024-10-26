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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:20 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:37
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        H.H.K. (46) idaresindeki 34 BND 453 plakalı otomobil, Okçular köyü yakınlarında S.T'nin (57) kullandığı 03 AEB 538 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki İ.K. (69), R.S. (15) ve E.S. (14) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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