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        Sandıklı'dan kısa kısa

        Sandıklı ilçesinde okul, yurt kantinleri ile yemekhaneleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:06
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        Sandıklı'dan kısa kısa
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        Sandıklı ilçesinde okul, yurt kantinleri ile yemekhaneleri denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kantin ve yemekhanelerin genel ve özel hijyen şartlarını inceledi.

        - Sandıklı'da pilav günü etkinli düzenlendi

        Sandıklı ilçesindeki Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geleneksel pilav günü etkinliği yapıldı.

        Okulun aşçılık bölümü öğrencileri tarafından her yıl düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılara, okul bahçesinde nohutlu pilav ve ayran ikram edildi.

        ​​​​​​​Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Sandıklı'da üniversite öğrencilerine ekmek arası sucuk ikramı

        Sandıklı Belediyesi ile bir hayırseverin desteğiyle üniversite öğrencilerine ekmek arası sucuk ikramında bulunuldu.

        Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (SUBYO), Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmet Bölümlerinin 1. sınıf öğrencilerine özel bir etkinlik düzenlendi.

        İlçenin ve bölgenin tanıtımının yapıldığı etkinlikte, belediye ve bir hayırseveri desteğiyle, öğrencilere ekmek arası sucuk ikram edildi.

        - Sandıklı'da okul müdürleri toplantısı yapıldı

        Sandıklı ilçesindeki okul müdürleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu başkanlığında, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin ortak sınavları ile bilgilendirme yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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