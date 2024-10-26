Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı ilçesinde okul, yurt kantinleri ile yemekhaneleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kantin ve yemekhanelerin genel ve özel hijyen şartlarını inceledi.

- Sandıklı'da pilav günü etkinli düzenlendi

Sandıklı ilçesindeki Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geleneksel pilav günü etkinliği yapıldı.

Okulun aşçılık bölümü öğrencileri tarafından her yıl düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılara, okul bahçesinde nohutlu pilav ve ayran ikram edildi.

​​​​​​​Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Sandıklı'da üniversite öğrencilerine ekmek arası sucuk ikramı Sandıklı Belediyesi ile bir hayırseverin desteğiyle üniversite öğrencilerine ekmek arası sucuk ikramında bulunuldu. Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (SUBYO), Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmet Bölümlerinin 1. sınıf öğrencilerine özel bir etkinlik düzenlendi. İlçenin ve bölgenin tanıtımının yapıldığı etkinlikte, belediye ve bir hayırseveri desteğiyle, öğrencilere ekmek arası sucuk ikram edildi. - Sandıklı'da okul müdürleri toplantısı yapıldı